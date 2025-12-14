Ричмонд
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен преодолели дистанцию с результатом 1 час 11 минут 54,8 секунды, использовав три дополнительных патрона. Серебро завоевала сборная Франции (отставание — 43,1 секунды, восемь дополнительных патронов), бронзу — команда Швеции (+1.05,7; девять дополнительных патронов).

Этап в Хохфильцене завершится в воскресенье женской гонкой преследования.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.