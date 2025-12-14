Ричмонд
Виттоцци выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира

Виттоцци одержала первую победу на этапе КМ по биатлону с марта 2024 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира, который прошел в австрийском Хохфильцене.

Она преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 31,5 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Анна Магнуссон (отставание — 11,4 секунды; один промах), бронзу завоевала Марен Киркёде (+39,5; три промаха) из Норвегии.

Эта победа стала первой для бронзовой медалистки Олимпийских игр на этапах Кубка мира с марта 2024 года. Прошлый сезон итальянка пропустила из-за проблем со спиной.

Следующий этап Кубка мира состоится 18—21 декабря в Анси (Франция).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.