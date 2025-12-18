Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция).
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 24,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Франции Лу Жанмонно (отставание — 3,3 секунды, без промахов), третьей — итальянка Доротея Вирер (+11,4, без промахов).
Этап в Анси завершится 21 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. 10 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.