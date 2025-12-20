Ричмонд
В IBU полностью сосредоточены на иске Союза биатлонистов России

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что в организации полностью сосредоточены на иске Союза биатлонистов России (СБР), поданном в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Источник: Лев Федосеев/ТАСС

«Мы приняли к сведению рекомендации МОК. На сегодняшний день мы полностью сосредоточены на иске в CAS», — цитирует Далина ТАСС.

Российские биатлонисты не выступают на международных турнирах с 2022 года. 28 августа IBU заявил, что нейтральные спортсмены не примут участия в квалификации Олимпиады-2026. 10 декабря СБР направил иск в CAS, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

