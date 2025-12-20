Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Жанмонно на дистанции 10 км показала результат 27 минут 58,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание 30,2 секунды; 0 промахов), замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер (+32,7; 1).
Благодаря этой победе Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, опередив шведку Анну Магнуссон, занявшую в гонке преследования 16-е место. Позднее в субботу в Анси пройдет мужской пасьют на 12,5 км.