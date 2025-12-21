Майгуров: «Видно, что IBU хочет максимально затянуть дело. До Нового года рассмотрение, скорее всего, не начнется»

«По правилам CAS обе стороны должны быть согласны на ускоренную процедуру. Если кто‑то не согласен, то допуск рассматривается в обычных временных рамках, возможно, две недели. Из‑за Рождества до Нового Года рассмотрение, скорее всего, не начнется.



Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) гораздо лояльнее относилась к нашим лыжникам, чем IBU к биатлонистам. Еще до рассмотрения дела в CAS они направили формуляры, которые лыжники заполнили и отправили FIS.



У биатлонистов процедура начнется только после того или иного решения CAS. Видно, что IBU хочет максимально затянуть дело, хотя все наши действия направлены на то, чтобы мы вернулись на международные соревнования», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».