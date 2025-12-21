Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

Резцова преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,6 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание — 26,8 секунды; 1 промах). Третьей стала Елизавета Бурундукова (+49,3; 5).