Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

Резцова выиграла масс-старт на 12,5 км на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Резцова преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,6 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание — 26,8 секунды; 1 промах). Третьей стала Елизавета Бурундукова (+49,3; 5).

Этап в Чайковском завершился женским масс-стартом. Четвертый этап Кубка Содружества запланирован в белорусских Раубичах с 22 по 25 января.