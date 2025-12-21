Ричмонд
Джакомель завоевал золото в масс-старте на Кубке мира по биатлону

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 35,1 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Джакомель одержал третью победу в карьере на Кубке мира.

Второе место занял француз Эрик Перро, который не допустил промахов и уступил победителю 18,1 секунды. Тройку призеров замкнул норвежец Ветле Кристиансен (отставание — 21,3 секунды; 2 промаха).

У женщин ранее масс-старт выиграла норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второй стала француженка Лу Жанмонно, третьей — еще одна представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

Следующий этап Кубка мира пройдет 8—11 января в Оберхофе.