Джакомель завоевал золото в масс-старте на Кубке мира по биатлону

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 35,1 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Джакомель одержал третью победу в карьере на Кубке мира.
Второе место занял француз Эрик Перро, который не допустил промахов и уступил победителю 18,1 секунды. Тройку призеров замкнул норвежец Ветле Кристиансен (отставание — 21,3 секунды; 2 промаха).
У женщин ранее масс-старт выиграла норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второй стала француженка Лу Жанмонно, третьей — еще одна представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.
Следующий этап Кубка мира пройдет