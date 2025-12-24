Ричмонд
Губерниев показал свою любимку

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новое фото.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, опубликовал новое фото в инстаграме (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где у него в настоящее время 641 тыс. подписчиков.

«Моя любимка», — подписал Губерниев, опубликовав снимок с певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

Напомним, что в прошлом у Губерниева и Бузовой был конфликт, однако позже им удалось примириться.

Фото с Бузовой, которое опубликовал Губерниев, было сделано на новогоднем празднике, который устроил в Красногорске главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг для юных спортсменов.