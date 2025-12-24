Ричмонд
Джакомель — Баккену: «Ты стал одним из моих лучших друзей. Мы вместе продолжим идти к нашей мечте — стать лучшими биатлонистами мира»

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился воспоминаниями о норвежце Сиверте Баккене.

Источник: Спортс"

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Лаваце (Италия), причины смерти пока неизвестны.

"Дорогой Сиверт… Я и правда опустошен. Знаю, что эта новость шокирует не только меня, а всю биатлонную семью и не только.

Сегодня мы планировали кататься вместе, но ты не появился. Еще мы собирались вместе отпраздновать Новый год, но тебя не будет и там.

Твоя жизнь и так была непростой, насколько это возможно, и это мешало тебе больше двух лет… А теперь еще и это. Это несправедливо!

Я всегда говорю, что как биатлонист я больше всего ценю не гонки, которые старался выиграть, а людей, с которыми встречался и знакомился на этом пути.

Ты быстро стал одним из моих лучших друзей. Твои улыбка, человечность, ум. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. С этого момента ты всегда будешь со мной — не просто на всех гонках, но и на каждой тренировке, в каждое мгновение моей жизни.

Дальше будет очень трудно соревноваться и тренироваться без тебя, но я сделаю все возможное, чтобы ты гордился. Мы вместе продолжим идти к нашей мечте — чтобы мы оба стали лучшими биатлонистами мира. Лети высоко, как ангел — ты на самом деле такой и есть", — сказал Джакомель.

В 2022—2023 годах Баккен не мог полноценно тренироваться из-за проблем с сердцем.

Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно.