Загадочная смерть в Италии: норвежский биатлонист Баккен найден мертвым в альпийском отеле

Трагедия потрясла мир биатлона: 27-летний норвежский спортсмен Сиверт Гутторм Баккен был обнаружен мертвым в своем номере в отеле в итальянском городе Лавазе 23 декабря.
Что случилось?
О смерти Баккена сообщил Союз биатлонистов Норвегии. Генеральный секретарь организации Эмили Нордскар заявила: «Наши мысли сейчас в первую очередь с семьей Сиверта и всеми, кто был ему близок. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на месте происшествия. Мы не знаем причину смерти. Полиция должна будет это выяснить».
Обстоятельства смерти действительно остаются загадкой, полиция ведет расследование. По имеющейся информации, биатлонист прибыл в Италию для высокогорной подготовки перед следующим этапом Кубка мира. Известно, что у норвежца имелись проблемы с сердцем.
Что известно о Баккене?
Сиверт считался одним из самых талантливых биатлонистов Норвегии своего поколения. В сезоне-2021/22 он одержал победу на этапе Кубка мира в Эстерсунде и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов. Он также является трехкратным чемпионом Европы.
Сезон-2022/23 Баккен пропустил из-за проблем с сердцем. Сам он так описывал состояние своего здоровья: «На тренировках ничего не получалось, тело сильно уставало. Я обратился за медицинской помощью и полностью прекратил тренировки. Становилось все хуже и хуже, был физический дискомфорт, давление в груди».
Тем не менее после паузы Сиверт успешно вернулся в спорт. В текущем сезоне он занимал 13-е место в общем зачете Кубка мира и был в шаге от попадания в олимпийскую сборную на Игры-2026 в Милане. Его последней гонкой стал масс-старт в Анси 21 декабря, где он финишировал 20-м.
Соболезнования от коллег и федераций
Международный союз биатлонистов уже выпустил заявление: «IBU глубоко потрясен и опечален трагической новостью о скоропостижной смерти Сиверта Баккена. Его возвращение в биатлон после очень трудного периода стало источником вдохновения… Он не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах».
Легенда сборной Норвегии Йоханнес Бо сказал: «Он был одним из величайших талантов норвежского биатлона. У него всегда была улыбка на лице и всегда находились хорошие слова… Его главной целью в жизни было стать лучшим биатлонистом в мире, и ему это удалось».
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален отметил: «Он был самым терпеливым человеком в мире… Это самая трагичная новость, какую только можно представить. Сиверт казался мне очень цельным человеком».
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров также выразил поддержку: «От лица СБР выражаю соболезнования родным и близким спортсмена… Нужно со всей ответственностью относиться к здоровью — и со стороны врачей, и со стороны самих спортсменов», — заявил Майгуров «Матч ТВ».
Автор: Егор Сергеев