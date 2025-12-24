Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске

Биатлонист Сиверт Баккен, чье тело обнаружили в номере отеля в Италии, был в гипоксической маске, ограничивающей поступление воздуха при тренировках, сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар. Ее слова приводит пресс-служба организации.
О смерти трехкратного чемпиона Европы стало известно 23 декабря. Баккену было 27 лет, его тело нашли в номере отеля в Лавазе.
Нордскар отметила, что ассоциация не располагает информацией об обстоятельствах приобретения и использования этой маски спортсменом.
По ее словам, вскрытие тела Баккена запланировано на ближайшие дни в Италии.
Баккен является победителем этапа Кубка мира (2022 год), двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2016 года.
В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит, он вернулся к соревнованиям в 2024-м.