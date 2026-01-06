Ричмонд
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

С 8 по 11 января в Ижевске пройдут гонки Альфа-Банк чемпионата России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026.

«Ижевская винтовка».

Ижевск.

Расписание трансляций.

8 января, четверг.

10:00 — мужчины, индивидуальная гонка — Матч ТВ, Матч! Арена.

13:00 — женщины, индивидуальная гонка — Матч ТВ, Матч! Арена.

10 января, суббота.

10:30 — смешанная эстафета — Матч ТВ.

11 января, воскресенье.

10:00 — женщины, большой масс-старт — Матч ТВ.

12:45 — мужчины, большой масс-старт — Матч ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26.