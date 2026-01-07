«Думаю, в январе уже будет решение CAS по нашему иску»

В Ижевске 8 января стартует первый этап чемпионата России по биатлону. Он станет первым официальным соревнованием в этом виде спорта в 2026 году. Впрочем, на трассу наши биатлонисты в этом году уже выходили — в первых числах месяца в Рязани совместно с лыжниками они приняли участие в выставочном соревновании «Технониколь. Гонка чемпионов». В интервью «Известиям» президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от мероприятия, прокомментировал допуск первых лыжников до международных стартов и рассказал, когда ждать решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) — в декабре СБР подал иск, обжаловав решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать россиян до своих соревнований.
— Как вам прошедшая «Гонка чемпионов» в Рязани?
— Мероприятие, с одной стороны, необычное. Мало где проводятся соревнования лыжников и биатлонистов вместе. И «Гонку чемпионов» организуют очень вовремя, причем не первый год — в период новогодних каникул лыжные гонки и биатлон должны быть неотделимы друг от друга.
Радует, что в Рязани собрались лучшие из лучших в обоих видах спорта. Получился праздник и для самих спортсменов, и, в первую очередь, для зрителей — спасибо им, что приехали на соревнование. Эта многотысячная поддержка трибун для участников очень важна. Многие спортсмены такого не испытывали, когда бегут на глазах нескольких тысяч человек. Конечно, для них это очень важно.
— Будет возможность проводить такое мероприятие в начале января и в будущем, когда биатлонистов и лыжников полностью допустят до этапов Кубка мира?
— Я думаю, всегда можно найти какое-то окошко в календаре спортсменов, чтобы это мероприятие проводить. Да, с одной стороны, мы надеемся вернуться на международную арену. Но, с другой стороны, пока этого не произошло и пока не проводятся международные соревнования в России, мы бы с удовольствием проводили для наших болельщиков внутренние соревнования, где участвуют лучшие лыжники и биатлонисты.
— В прошлом сезоне многие биатлонисты отмечали достаточно плотный календарь сезона с большим количеством этапов Кубка России и Кубка Содружества. Почему их число сократили в нынешнем сезоне?
— Кубок Содружества мы сократили всего на один этап, Кубок России — на два. Сделали это по просьбе спортсменов и тренеров, считающих, что стартов достаточно много. На самом деле, если брать количество гонок, то сократили его на три-четыре старта из 40.
— Насколько довольны посещаемостью внутренних соревнований по биатлону?
— Довольно много народу ходит в Златоусте, Тюмени, Демино, может быть, меньше в Ханты-Мансийске. В Рязани на «Гонке чемпионов» мы увидели тот максимум, который можно было собрать в это время на этом стадионе.
— Общаетесь с коллегами из лыжной федерации касательно допуска к международным стартам двух их спортсменов — Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева? С декабря они выступают на этапах Кубка мира в нейтральном статусе. Есть понимание, какая там атмосфера вокруг них?
— Мы знаем эту обстановку. Нормальная обстановка. Для нас главное — это то, что лыжников начали допускать. И что в целом у них всё нормально.
— Это усиливает шансы на скорое снятие бана с биатлонистов? Всё-таки одним из главных аргументов в пользу отстранения российских спортсменов с 2022 года называлось негативное к ним отношение местной публики на территории Европы.
— Когда идут разбирательства в суде, там мало кто поддается эмоциям. Да, потом, при допуске спортсменов одни международные федерации могут смотреть на действия других международных федераций. Но всё-таки, как правило, в каждом виде спорта данные вопросы рассматриваются отдельно.
— Верите, что в 2026 году хотя бы часть российских биатлонистов начнет выступать на международных соревнованиях?
— Я думаю, в январе уже будет решение.
Алексей Фомин