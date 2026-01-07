«Думаю, в январе уже будет решение CAS по нашему иску»

В Ижевске 8 января стартует первый этап чемпионата России по биатлону. Он станет первым официальным соревнованием в этом виде спорта в 2026 году. Впрочем, на трассу наши биатлонисты в этом году уже выходили — в первых числах месяца в Рязани совместно с лыжниками они приняли участие в выставочном соревновании «Технониколь. Гонка чемпионов». В интервью «Известиям» президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от мероприятия, прокомментировал допуск первых лыжников до международных стартов и рассказал, когда ждать решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) — в декабре СБР подал иск, обжаловав решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать россиян до своих соревнований.