Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесли на день раньше из-за погодных условий

Как сообщается в пресс-релизе организации, из-за неблагоприятных прогнозов погоды, в частности из-за ожидаемых сильных порывов ветра, было принято решение перенести женский спринт с 9 на 8 января. Таким образом, в четверг пройдут две гонки: мужской спринт начнется в 13.30 по московскому времени, а женский — в 16.15. В пятницу соревнований не будет.