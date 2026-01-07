Ричмонд
Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесли на день раньше из-за погодных условий

Международный союз биатлонистов (IBU) внес изменения в расписание четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Источник: СБР

Как сообщается в пресс-релизе организации, из-за неблагоприятных прогнозов погоды, в частности из-за ожидаемых сильных порывов ветра, было принято решение перенести женский спринт с 9 на 8 января. Таким образом, в четверг пройдут две гонки: мужской спринт начнется в 13.30 по московскому времени, а женский — в 16.15. В пятницу соревнований не будет.

На данный момент общий зачет у мужчин возглавляет норвежец Йохан Олав Ботн, у женщин — француженка Лу Жанмонно.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года.