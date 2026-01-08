Ричмонд
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 0,6 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второй стала представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание — 21,1 секунды; без промахов), третьей — француженка Жюлья Симон (+23,6; без промахов), которая впервые после отстранения поднялась на пьедестал в личной гонке. В декабре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции на месяц отстранил от соревнований осужденную в октябре за кражу спортсменку.

Лидер общего зачета Кубка мира Лу Жанмонно в спринте показала седьмой результат (+54,9; 1).

Этап в Оберхофе завершится 11 января. В субботу состоятся мужская гонка преследования на 12,5 км и женская эстафета 4 по 6 км.