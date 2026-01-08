Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 0,6 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второй стала представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание — 21,1 секунды; без промахов), третьей — француженка Жюлья Симон (+23,6; без промахов), которая впервые после отстранения поднялась на пьедестал в личной гонке. В декабре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции на месяц отстранил от соревнований осужденную в октябре за кражу спортсменку.