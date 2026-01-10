Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром

Спортсменка отметила, что в ее диагнозе «нет ничего страшного». Она добавила, что ее анализы в норме.

Источник: ТАСС

Российская биатлонистка Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ» рассказала, что ей диагностировали астенический синдром.

«Не скажу, что я сильно болела, у меня просто был кашель. Потом, когда прошел кашель, появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже полтора месяца. Поставили диагноз — астенический синдром. Непонятно, после коронавируса или гриппа», — сказала Халили.

Она отметила, что у нее нарушилась терморегуляция и температура может подниматься несколько месяцев. «Ничего в этом страшного нет, главное — я ее не чувствую, мои анализы в норме», — отметила спортсменка.

Халили 8 января не сумела финишировать в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. До этого 26‑летняя спортсменка не соревновалась полтора месяца.

Астенический синдром — это состояние повышенной утомляемости и слабости, при котором человек быстро истощается физически и психически. Синдром сопровождается снижением работоспособности, раздражительностью, нарушением сна и трудностями с концентрацией внимания.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции. Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».