Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром

«Не скажу, что я сильно болела, у меня просто был кашель. Потом, когда прошел кашель, появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже полтора месяца. Поставили диагноз — астенический синдром. Непонятно, после коронавируса или гриппа», — сказала Халили.