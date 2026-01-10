Ричмонд
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сборная Франции выиграла женскую эстафету 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон преодолели дистанцию за 1 час 18 минут и 21,9 секунды, потратив восемь дополнительных патронов.

Второй результат показали норвежки Марте Йохансен, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Марен Киркэйде (отставание 53,7 секунды; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов), третье место заняли немки Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц и Франциска Пройс (+1.28,4; 1+13).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.