Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская команда, в составе которой выступили Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал и Ветле Кристиансен, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 29,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов и зайдя на два штрафных круга. Второй результат показали французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро (отставание — 2,6 секунды; 2 штрафных круга + 9 дополнительных патронов), третье место заняли шведы Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+3,8; 0+12).