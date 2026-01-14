Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Источник: Getty Images / Alexander Hassenstein

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежские биатлонистки одержали победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде показали результат 1 час 7 минут 6,2 секунды, задействовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второй стала сборная Италии, которую представляли Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара и Лиза Виттоцци (отставание 0,9 секунды; 0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона), третье место заняла сборная Швеции в составе Йоханны Скоттхайм, Линн Гестблом, Эльвиры Эберг и Ханны Эберг (+3,0; 0+7).

В четверг состоится мужская эстафета, этап завершится 18 января.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.