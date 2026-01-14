Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежские биатлонистки одержали победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.
Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде показали результат 1 час 7 минут 6,2 секунды, задействовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второй стала сборная Италии, которую представляли Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара и Лиза Виттоцци (отставание 0,9 секунды; 0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона), третье место заняла сборная Швеции в составе Йоханны Скоттхайм, Линн Гестблом, Эльвиры Эберг и Ханны Эберг (+3,0; 0+7).
В четверг состоится мужская эстафета, этап завершится 18 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.