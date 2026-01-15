Об этом сообщил менеджер национальной команды Пер-Арне Ботнан. Спринт пройдет 16 января.
Таким образом, 17 января Тандревольд не сможет выступить и в пасьюте.
На данный момент норвежка занимает 35-е место в общем зачете Кубка мира.
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд пропустит спринт на Кубке мира в Рупольдинге по состоянию здоровья.
Об этом сообщил менеджер национальной команды Пер-Арне Ботнан. Спринт пройдет 16 января.
Таким образом, 17 января Тандревольд не сможет выступить и в пасьюте.
На данный момент норвежка занимает 35-е место в общем зачете Кубка мира.