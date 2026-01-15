Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тандревольд пропустит спринт на Кубке мира в Рупольдинге по состоянию здоровья

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд пропустит спринт на Кубке мира в Рупольдинге по состоянию здоровья.

Об этом сообщил менеджер национальной команды Пер-Арне Ботнан. Спринт пройдет 16 января.

Таким образом, 17 января Тандревольд не сможет выступить и в пасьюте.

На данный момент норвежка занимает 35-е место в общем зачете Кубка мира.