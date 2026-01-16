Четырехкратный олимпийский чемпион выразил разочарование размером пенсии

Бывший спортсмен отметил, что, несмотря на победы на Играх, получает в месяц 52 тысячи рублей. «Посчитайте, сколько нас на душу населения. 0,002 процента всего-навсего. А олимпийская пенсия всего 52 тысячи», — отметил Тихонов.
Он также высказался о пенсии бывшего главы АО «Роснано» Анатолия Чубайса, которая, по данным Тихонова, составляет 500 тысяч рублей в месяц. «Не берусь утверждать, но говорят, что это так», — добавил Тихонов.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».