«Допуск до Кубка мира в 2026 году возможен, но начнут не с лидеров»

— В скорострельности проблем не вижу. Мы достаточно быстро работаем на огневом рубеже. Дело в подсчете — как считают время там, как здесь. И в погодных условиях — там они гораздо более комфортные. Есть, например, стрельбище в шведском Эстерсунде, где не так хорошо с погодой, есть ветер, и время стрельбы еще хуже, чем у нас в России. Но, приезжая в какой-нибудь Анси или Рупольдинг, ребята стреляют очень быстро. Потому что там подход очень хороший, позволяющий быстро стрелять. Тем не менее в целом не вижу большой разницы в скорострельности у нас и спортсменов на Кубке мира.