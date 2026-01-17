«Допуск до Кубка мира в 2026 году возможен, но начнут не с лидеров»

В деревне Дёмино под Рыбинском в Ярославской области 16 января стартовал четвертый в сезоне этап Кубка России по биатлону. В первый день прошли мужской и женский спринты. У мужчин четвертое место занял недавно вернувшийся после болезни Александр Поварницын, чемпион мира 2015 года среди юниоров в эстафете и бронзовый призер того же ЧМ в гонке преследования. В интервью «Известиям» он прокомментировал свой результат, поделился мнением о шансах на возвращение на международную арену в 2026 году, оценил перспективы допущенных до лыжного Кубка мира в нейтральном статусе Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, а также рассказал о трудностях, которые будут ждать наших биатлонистов после разбана.
— Как оцените свое выступление на спринте?
— Это твердая пятерка. При таком состоянии, после болезни пробежать и забежать в топ-6 — это отличный результат.
— В связи с болезнью когда рассчитываете прийти к оптимальной форме?
— Сейчас боюсь давать какие-то прогнозы, потому что непонятно, как поведет себя организм. Либо он будет набирать, либо слабеть. Хочу посмотреть, как именно на этом этапе Кубка России в Дёмино организм себя поведет. И уже дальше смогу говорить, что будет дальше.
— Следили за тем, как в декабре начали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе наших спортсменов в зимних видах — лыжников, саночников, сноубордистов и так далее? Появилась надежда, что скоро может начаться разбан и биатлонистов?
— Мы уже смирились с тем, что не выступаем на международных соревнованиях. Стоит ожидать, что если нас и допустят, то последним этапом.
— Причины в сложностях с транспортировкой винтовок через границу, о чем, например, еще год назад говорил Антон Бабинов?
— IBU будет до последнего тянуть. В последние годы было замечено, что немножко не так тепло они нас встречают, как раньше. Дело не только в транспортировке оружия — все проблемы решаемы. Но отношение в целом с 2022 года такое, что никаких контактов не было. Не знаю, кто тут прав, кто виноват, — кто-то, может быть, не шел на контакт. Видно, что не готовы нас встречать с распростертыми объятиями.
— Следите за лыжниками Дарьей Непряевой и Савелием Коростелёвым, которые с декабря имеют нейтральный статус и уже выступают на этапах Кубка мира? Можете оценить их перспективы?
— Перспективы у них отличные. Видно, что ребята добирают, адаптируются. Думаю, вскоре от них можно будет ожидать отличных результатов.
— Смирились с тем, что не выступаете на международной арене, в контексте нынешнего сезона? Или на следующий тоже не рассчитываете?
— В контексте следующего сезона я думаю, что всё равно мировая повестка меняется. Не в этом, так в следующем сезоне допускаю, что биатлонистам начнут давать возможности выступать на международных стартах. Но, скорее всего, это будет очень постепенно. И, скорее всего, не с лидеров начнут. Где-то вторую сборную команду будут допускать, где еще никто не светился. От этого будут отталкиваться.
— Когда в последние годы смотрели этапы Кубка мира, анализировали, сколько понадобится времени нашим после возвращения, чтобы начать бороться за высокие места?
— На адаптацию где-то два этапа Кубка уходит обычно. Чтобы привыкнуть к скоростям, к скольжению, которое у нас и в Европе совершенно разное. А так, при условии должной адаптации, в десятку попадать вполне реально. Если не в десятку, то в «пятнашку» точно.
— Некоторые российские биатлонисты говорят, что после возвращения на международные старты надо будет привыкать к существенно выросшей с 2022 года скорости стрельбы?
— В скорострельности проблем не вижу. Мы достаточно быстро работаем на огневом рубеже. Дело в подсчете — как считают время там, как здесь. И в погодных условиях — там они гораздо более комфортные. Есть, например, стрельбище в шведском Эстерсунде, где не так хорошо с погодой, есть ветер, и время стрельбы еще хуже, чем у нас в России. Но, приезжая в какой-нибудь Анси или Рупольдинг, ребята стреляют очень быстро. Потому что там подход очень хороший, позволяющий быстро стрелять. Тем не менее в целом не вижу большой разницы в скорострельности у нас и спортсменов на Кубке мира.
— Лыжник Александр Терентьев говорит, что тяжело привыкнуть к искусственному снегу на европейских трассах, поскольку в России его нет — у нас бегают по натуральному. Это будет проблемой для вас?
— Честно говоря, искусственный снег более скоростной, чем натуральный. Он более твердый, с него легче толкаться. То, что мы в России бегаем на натуральном снегу, — скорее даже плюс, чем минус.
Алексей Фомин