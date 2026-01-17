Губерниев: «Все, кто критикует меня в интернете, потом вживую подходят и просят автографы»

«Меня критикуют в комментариях в интернете? Безусловно, на некоторых ресурсах есть сто какашек, которые пишут, какой я плохой. Несмотря на это, я в каждом городе на улице общаюсь с сотнями людей. Порой даже из машины в пробке выхожу, чтобы с кем-то сфотографироваться. Все это живые люди, на которых я и ориентируюсь.



Возможно, кто-то действительно обращает внимание на аудиторию в интернете, но она давно живет по принципу: скажем, какой Губерниев плохой, и наберем плюсики. Лично я не считаю, что это конструктивно.



Мою деятельность и публичные высказывания реально одобряют люди, которых я встречаю на улице. А все те, кто в интернете меня критикует, потом вживую подходят и просят автографы. Я проходил это уже миллион раз», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.