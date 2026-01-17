Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Источник: Спорт РИА Новости

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 53,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание — 17,6 секунды; 1 промах), третье место занял норвежец Исак Фрей (+34,1; 0).

В воскресенье пройдут женская и мужская гонки преследования.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.