Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 53,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание — 17,6 секунды; 1 промах), третье место занял норвежец Исак Фрей (+34,1; 0).
В воскресенье пройдут женская и мужская гонки преследования.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.