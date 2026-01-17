Ричмонд
41-летняя Анастасия Кузьмина вошла в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина вошла в состав сборной Словакии на зимние Игры-2026, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

За женскую команду также выступят Паулина Батовская-Фиалкова, Эма Капустова и Мария Ременова, за мужскую — Шимон Адамов и Якуб Боргула.

Кузьминой 41 год, она олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и Сочи-2014 в спринте, Пхенчхана-2018 в масс-старте.