Кузьмина едет на Олимпиаду в 41 год. Бывшая российская биатлонистка готова к рекорду

«Это было непростое решение, — объясняла свой поступок Анастасия в 2023-м в интервью Slovensky Biathlon. — Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых, а не их тренером. Я поддерживала себя в хорошей форме, чтобы молодежь могла подтягиваться за мной. Я долго думала, смогу ли сделать это снова, подготовив тело и разум. Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон после декретов и травм, но на этот раз будет сложнее и иначе. Перерыв на этот раз был гораздо длиннее, чем раньше, и это действительно нечто совершенно иное. Будет очень-очень сложно, потому что я хочу снова радовать болельщиков и добиваться результатов, не дать команде разочароваться во мне».