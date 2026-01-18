Кузьмина едет на Олимпиаду в 41 год. Бывшая российская биатлонистка готова к рекорду

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина официально включена в заявку сборной Словакии по биатлону на Олимпиаду-2026. Уроженка России завершила очень успешную карьеру в 2019 году, но четыре года спустя устала сидеть на пенсии, вернувшись на лыжню и стрельбище.
Сейчас звездной ветеранше уже 41 год, и она в основном помогает своей сборной в эстафетах. Но на недавнем Кубке мира в Оберхофе Анастасия финишировала на 19-м месте в личной гонке преследования, опередив многих спортсменок, которым годится в матери. Родной сын Кузьминой, 18-летний Елисей, сейчас сражается за последние олимпийские квоты в лыжных гонках. Не исключено, что в Италию словаки привезут уникальный семейный тандем.
Повод для горьких упреков
Медицина творит чудеса, сделав элитный спорт доступным для женщин и мужчин в возрасте 40+, в том числе в дисциплинах с интенсивной физической нагрузкой. В 2022-м на Олимпиаде в Пекине выступала 49-летняя немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн. На Игры-2026 в Италию квалифицировалась 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн. Что уж говорить о гимнастке из Узбекистана Оксане Чусовитиной, которая планирует пробиться на ОИ-2028 в 53 года!
На этом фоне прорыв Анастасии Кузьминой — часть общей тенденции, но это не делает достижение словацкой спортсменки менее значимым. Ведь словацкая спортсменка давно всё и всем доказала, но сейчас нашла силы и мотивацию помочь своей сборной, которая испытывает нехватку молодых звезд. В этой команде только Паулина Батовская-Фиалкова стабильно заезжает «в цветы» на этапах Кубка мира.
Анастасия Кузьмина была звездой женского биатлона в десятых годах, когда выиграла на Олимпиадах три золота и три серебра, а также собрала полный комплект наград на чемпионатах мира. Карьера родной сестры бывшего лидера сборной России Антона Шипулина являлась поводом для горьких упреков российским спортивным чиновникам, беспечно отпустившим талантливую спортсменку в другую сборную.
Правда, при этом звучали сомнения, что в нашей команде в условиях жесткой конкуренции и интриг Кузьмина добилась бы такого же прогресса. Ведь она совсем не была суперзвездой, когда она перебиралась под словацкий флаг в 2008-м. Кроме того, неизвестно, как отразились бы на карьере девушки антидопинговые разборки с нашей сборной, начавшиеся сразу после ее ухода.
Словакию навряд ли можно отнести к законодателям мод мирового биатлона, потому Анастасия не громила соперниц на Кубке мира — за 13 сезонов она лишь дважды попала в топ-3 общего зачета. Но Кузьмина обладала редким талантом побеждать в нужное время и в нужном месте. Поэтому, когда после Игр-2018 в Пхенчхане мать двух детей отбегала еще один сезон и в 34 года собралась на заслуженный отдых, это выглядело логичным. А вот ее решение вернуться после четырехлетнего перерыва казалось авантюрой. Ведь современные звезды биатлона за очень редким исключением, наоборот, стараются сбежать на пенсию как можно раньше, жалуясь на слишком высокие нагрузки и проблемы со здоровьем и мотивацией.
Назло рекордам
«Это было непростое решение, — объясняла свой поступок Анастасия в 2023-м в интервью Slovensky Biathlon. — Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых, а не их тренером. Я поддерживала себя в хорошей форме, чтобы молодежь могла подтягиваться за мной. Я долго думала, смогу ли сделать это снова, подготовив тело и разум. Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон после декретов и травм, но на этот раз будет сложнее и иначе. Перерыв на этот раз был гораздо длиннее, чем раньше, и это действительно нечто совершенно иное. Будет очень-очень сложно, потому что я хочу снова радовать болельщиков и добиваться результатов, не дать команде разочароваться во мне».
Возвращение трехкратной олимпийской чемпионки прошло под руководством супруга — бывшего израильского лыжника Даниэля Кузьмина. Спарринг-партнером титулованной ветеранши стал ее юный сын, который пока развивает карьеру в лыжных гонках и выступает на соревнованиях уровня FIS. Анастасии удалось вернуться на Кубок мира и чемпионат планеты, но ее результаты в личных гонках в основном фиксировались за пределами топ-30. Зато в эстафетах Кузьмина выступала уверенно и надежно. В конце прошлого года на этапе Кубка мира в Хохфильцене словацкая четвертка с бывшей россиянкой на третьем этапе финишировала на пятом месте. Место возрастной спортсменки в олимпийской сборной сомнению не подвергалось, так что нынешняя заявка — лишь констатация факта.
Конечно, если говорить о рекордах, то 41 год для биатлона не предел. Легендарный Уле-Эйнар Бьерндален завершил карьеру спортсмена в возрасте 44. Рекорд норвежского биатлониста (26 сезонов на уровне Кубка мира и Кубка IBU) в 2022-м побила полька Магдалена Гвиздонь — в 42 года она отметилась стартом в 27-м сезоне на топ-уровне. Но в Олимпиадах эта биатлонистка последние восемь лет своей карьеры не участвовала. Из «долгожительниц», претендовавших на высокие места на Играх, вспоминаются шведка Анна Карин Олофссон-Зидек, стартовавшая на ОИ-2010 в 37 лет, и немка Уши Дизль, бравшая бронзу ОИ-2006 в 35. Словенка Андреа Мали выступала до 39, но ее последний олимпийский старт пришелся на 33 года. В этом плане Кузьмина может установить уникальное достижение.
Автор: Олег Шамонаев