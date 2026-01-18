Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем большого масс-старта на 15 километров на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).
Конкин допустил один промах на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды. Второе место занял биатлонист из Белоруссии Максим Воробей (отставание — 6,8 секунды; 1 промах), тройку замкнул Карим Халили (+12,0; 2).
Этап завершится женским большим масс-стартом, который пройдет позже в воскресенье.