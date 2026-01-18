Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России

Биатлонист Конкин победил в большом масс-старте на этапе Кубка России в Демино.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем большого масс-старта на 15 километров на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).

Конкин допустил один промах на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды. Второе место занял биатлонист из Белоруссии Максим Воробей (отставание — 6,8 секунды; 1 промах), тройку замкнул Карим Халили (+12,0; 2).

Этап завершится женским большим масс-стартом, который пройдет позже в воскресенье.