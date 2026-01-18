Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России

Спортсменка преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Тамара Дербушева (отставание — 7 секунд; без промахов), третьей — Виктория Сливко (+11,6; один промах).