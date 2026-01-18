Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России

Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России в Демино.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на третьем этапе Кубка России, который завершился в Демино (Ярославская область).

Спортсменка преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Тамара Дербушева (отставание — 7 секунд; без промахов), третьей — Виктория Сливко (+11,6; один промах).

Следующий этап Кубка России пройдет в Златоусте (Челябинская область) с 26 февраля по 1 марта.