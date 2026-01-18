Ричмонд
Француженка Жанмонно выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Французская биатлонистка Лу Жанмонно завоевала золото в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Источник: Reuters

27-летняя спортсменка, возглавляющая личный зачет, допустила один промах на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 29 минут 26,6 секунды.

Серебряным призером стала шведка Ханна Эберг с тремя промахами (отставание — 10,5 секунды), бронзовым — еще одна представительница Франции Камиль Бене (+12,9 секунды; 0 промахов).

Позднее в воскресенье также состоится мужской пасьют. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Кубок мира по биатлону-2025/26. 5-й этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Гонка преследования, топ-6

1. Лу Жанмонно (Франция) — 29 минут 26,6 секунды (1 промах).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 10,5 секунды (3 промаха).

3. Камиль Бене (Франция) — 12,9 (0).

4. Марен Киркейде (Норвегия) — 17,0 (1).

5. Эми Басерга (Швейцария) — 33,8 (2).

6. Оушен Мишелон (Франция) — 34,9 (2).