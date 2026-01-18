Француженка Жанмонно выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге

27-летняя спортсменка, возглавляющая личный зачет, допустила один промах на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 29 минут 26,6 секунды.
Серебряным призером стала шведка Ханна Эберг с тремя промахами (отставание — 10,5 секунды), бронзовым — еще одна представительница Франции Камиль Бене (+12,9 секунды; 0 промахов).
Позднее в воскресенье также состоится мужской пасьют. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Кубок мира по биатлону-2025/26. 5-й этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гонка преследования, топ-6
1. Лу Жанмонно (Франция) — 29 минут 26,6 секунды (1 промах).
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 10,5 секунды (3 промаха).
3. Камиль Бене (Франция) — 12,9 (0).
4. Марен Киркейде (Норвегия) — 17,0 (1).
5. Эми Басерга (Швейцария) — 33,8 (2).
6. Оушен Мишелон (Франция) — 34,9 (2).