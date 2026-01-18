Ричмонд
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на пятом этапе КМ в Рупольдинге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Рупольдинге.

Спортсмен преодолел 12,5 километра за 30 минут 23,90 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Эрик Перро (отставание — 4,9 секунды, три промаха), третьим — швед Мартин Понсилуома (+7,5, четыре промаха).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.