Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Рупольдинге.
Спортсмен преодолел 12,5 километра за 30 минут 23,90 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Эрик Перро (отставание — 4,9 секунды, три промаха), третьим — швед Мартин Понсилуома (+7,5, четыре промаха).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.