Биатлонистка Сливко: «В этом сезоне нас точно никуда не допустят. В следующем — возможно»

"Я думаю, в этом сезоне нас точно никуда не допустят. В следующем возможно. Подвижки все равно есть — потихоньку кого-то из наших спортсменов допускают. Я очень рада за тех, кто уже выступает на международной арене. За всех переживаем, за всеми следим и смотрим на их выступления по мере возможности. Пусть ребята и девчонки показывают самые высокие результаты.
Конечно, надежда есть. Но очень маленькая. Верю, что мы можем чуть раньше вернуться, но готова к тому, что придется ждать этого момента до последнего. Да, у нас самая главная проблема — это винтовка. Огнестрельное оружие всегда требует получения множества разрешений на перевозку из одной страны в другую. Видимо, в этом будет большинство вопросов в ситуации с нашим участием в международных стартах.
У нас уровень очень высокий. Все девчонки и ребята замотивированы. Все мы боремся — никто не стоит на месте. Все хотят расти. Поэтому конкуренция высокая. Думаю, в плане конкуренции мы точно не уступаем Кубку мира и не даем друг другу расслабиться«, — приводят слова Сливко “Известия”.