Биатлонистка Сливко: «В этом сезоне нас точно никуда не допустят. В следующем — возможно»

Конечно, надежда есть. Но очень маленькая. Верю, что мы можем чуть раньше вернуться, но готова к тому, что придется ждать этого момента до последнего. Да, у нас самая главная проблема — это винтовка. Огнестрельное оружие всегда требует получения множества разрешений на перевозку из одной страны в другую. Видимо, в этом будет большинство вопросов в ситуации с нашим участием в международных стартах.