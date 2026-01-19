Ричмонд
Биатлонистка Сливко: «В этом сезоне нас точно никуда не допустят. В следующем — возможно»

Биатлонистка Виктория Сливко усомнилась в том, что Международный союз биатлонистов в скором времени допустит россиян до соревнований.

Источник: РИА "Новости"

"Я думаю, в этом сезоне нас точно никуда не допустят. В следующем возможно. Подвижки все равно есть — потихоньку кого-то из наших спортсменов допускают. Я очень рада за тех, кто уже выступает на международной арене. За всех переживаем, за всеми следим и смотрим на их выступления по мере возможности. Пусть ребята и девчонки показывают самые высокие результаты.

Конечно, надежда есть. Но очень маленькая. Верю, что мы можем чуть раньше вернуться, но готова к тому, что придется ждать этого момента до последнего. Да, у нас самая главная проблема — это винтовка. Огнестрельное оружие всегда требует получения множества разрешений на перевозку из одной страны в другую. Видимо, в этом будет большинство вопросов в ситуации с нашим участием в международных стартах.

У нас уровень очень высокий. Все девчонки и ребята замотивированы. Все мы боремся — никто не стоит на месте. Все хотят расти. Поэтому конкуренция высокая. Думаю, в плане конкуренции мы точно не уступаем Кубку мира и не даем друг другу расслабиться«, — приводят слова Сливко “Известия”.