Еще один олимпийский чемпион оценил размер своей пенсии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил размер своей пенсии. Об этом сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть олимпийская пенсия, правда это называется — Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей, но, к сожалению, давно не было индексации», — заявил Васильев. Он додавил, что 5−7 лет назад эта пенсия считалась приличной, но сейчас это «маловато».

Васильев добавил, что продолжает работать, а стипендия является хорошим подспорьем. «Но и пенсионерам-олимпийским чемпионам, у кого маленькие пенсии, даже в нынешней ситуации 60 тысяч — достаточно приличные деньги», — добавил бывший спортсмен.

Ранее размер своей пенсии оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил, что получает 52 тысячи в месяц, и счел эту сумму недостаточной.