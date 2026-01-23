Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место

Он преодолел 15 км за 36 минут 30,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен (отставание 41,8 секунды; 0 промахов), бронзу — итальянец Лукас Хофер (+54,1; 0), для которого эта медаль стала первой в личных гонках Кубка мира с марта 2022 года.