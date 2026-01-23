Ричмонд
Тихонова пригласили почетным гостем на Олимпиаду-2026: «Я отказался — не надо смотреть на европейских клоунов»

Легендарный советский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сообщил, что получал приглашение стать почетным гостем Зимней Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Меня приглашали итальянцы почетным гостем на Олимпиаду, и не только итальянцы. Но я отказался, потому что наших спортсменов там будет считанное количество. Вот я сейчас в Раубичах, и здесь трибуны не вмещают всех желающих посмотреть биатлон, поэтому люди идут на трассу.

Нам не надо смотреть на этих европейских и скандинавских клоунов, которые лишили нас возможности участвовать в Олимпиаде», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.