«Нас разбанят последними в зимних видах спорта»

Через месяц исполнится четыре года, как российские биатлонисты не выступают на международной арене из-за санкций. Для главных звезд последними мировыми стартами оказались Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Завоевавший там бронзовую медаль в эстафете Максим Цветков продолжает участвовать на турнирах внутри страны, но уже не входит в число лучших, а также периодически пропускает отдельные старты. Так, на прошлой неделе он бегал на этапе Кубка России в Дёмино, в эти выходные пропускает этап Кубка Содружества в белорусских Раубичах и готовится к финалу Кубка Содружества, который в феврале состоится в Сочи.
В интервью «Известиям» Цветков объяснил, почему выступает в таком режиме, оценил шансы на возвращение на международную арену и высказался об уровне внутренних соревнований.
«Сильно не рвусь вперед»
— Как оцените свою нынешнюю форму?
— Форму пока ищу после болезни. Не сказать, что у меня идеальное состояние. Я восстанавливаюсь и пока пробую себя, смотрю, как организм отзывается на гонки, на тренировочный процесс. И скорее последние старты у меня направлены на то, чтобы посмотреть на свое состояние и скорректировать подготовку к февральским стартам в Сочи, поскольку этап в Раубичах я пропускаю. И в Дёмино была последняя возможность оценить свою форму. Видно, что еще надо серьезно прибавлять.
— Мы с вами общались в мае, вы тогда сказали, что у вас уже нет задачи обязательно бороться за высокие места, просто в свое удовольствие участвуете в официальных стартах. С тех пор ничего не изменилось?
— Нет, всё по-прежнему. Всё так и есть, как я тогда сказал. Стараюсь не выступать там, где не могу показать более-менее оптимальный результат и получить удовольствие. Если в начале этого сезона в декабре я приболел во время одного из этапов в Тюмени, то мне не имело смысла куда-то рваться, быстро поправляться и бежать гонки. Поэтому я спокойно уехал оттуда домой, потренировался. В начале января в Ижевск на первый этап чемпионата России также не приехал, поскольку не был в оптимальной форме после Нового года. Пропускал соревнования и только в Дёмино решил пробежаться. Сильно не рвусь вперед. Да, хочется показывать более высокие результаты, но всё делаю по возможности и по здоровью.
— Что скажете о лидерах соревнований, на которых бегаете? Насколько они держат свой уровень и готовы в случае чего вернуться на международную арену?
— Я бы сказал по отдельным гонкам, что ребята могут показывать неплохой результат и бороться. На чемпионате России в Ижевске мне понравился масс-старт. Они там неплохо работали на огневом рубеже, двигались в контакте. Конкурентная борьба получилась — мне понравилось. В некоторых гонках, понятное дело, стрельба чуть проваливается — даже лидирующий Антон Смольский в отдельных стартах выступает чуть ниже своего уровня. И конкуренция в этих гонках уже чуть ниже стала.
«Хотелось бы попытаться выступить на этапе Кубка мира»
— Следили в последние два месяца за вроде бы начавшимся разбаном россиян в зимних видов спорта, который, правда, пока не дошел до биатлонистов?
— Я слежу, но не очень сильно в подробности вдаюсь. Потому что с биатлоном очень сложно всё будет. Еще до этого говорил и повторюсь, что нас последними допустят до международных стартов. Это всё связано с оружием. К тому же большинство наших биатлонистов состоят в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА). Так что нас в последнюю очередь допустят. Поэтому слежу за тем, как допускают лыжников, саночников и других наших в зимних видах, но только для того, чтобы примерно быть в курсе. В детали не погружаюсь.
— Но ведь Международный олимпийский комитет (МОК) еще год назад снял рекомендации не допускать связанных с силовыми структурами спортсменов из ЦСКА и «Динамо». В фехтовании даже приняли участие в чемпионате мира лидеры сборной из ЦСКА.
— Это всё-таки работа отдельных федераций. Всё очень сильно зависит от вида спорта. От того, представители каких стран находятся в руководящих органах международных федераций. У нас в Международном союзе биатлонистов (IBU) в основном европейцы руководят. Это вообще больше европейский вид спорта, в значительной степени скандинавский — их национальные команды там доминируют. И политика руководства соответствующая. Плюс фактор оружия играет роль. Не представляю, как нас в эти страны допустят с нашими винтовками. Хотя Анастасия и Карим Халили вроде ездили на сборы в Европу и получали разрешение на провоз оружия. Но сложно сказать, когда команда от России туда сможет поехать. У нее пока не получается отправиться даже на сборы в Европу — только у отдельных спортсменов.
— Думаете, биатлонистов допустят даже позже, чем представителей игровых видов спорта вроде футболистов и хоккеистов, у которых пока тоже всё очень тяжело с разбаном?
— Я бы говорил про зимние виды спорта. В них мы точно будем последними.
— Если в ближайшие годы допуск у наших биатлонистов всё-таки появится, будете пытаться хотя бы раз поучаствовать в этапе Кубка мира?
— Хотелось бы попытаться (улыбается).