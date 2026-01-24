«Нас разбанят последними в зимних видах спорта»

— Нет, всё по-прежнему. Всё так и есть, как я тогда сказал. Стараюсь не выступать там, где не могу показать более-менее оптимальный результат и получить удовольствие. Если в начале этого сезона в декабре я приболел во время одного из этапов в Тюмени, то мне не имело смысла куда-то рваться, быстро поправляться и бежать гонки. Поэтому я спокойно уехал оттуда домой, потренировался. В начале января в Ижевск на первый этап чемпионата России также не приехал, поскольку не был в оптимальной форме после Нового года. Пропускал соревнования и только в Дёмино решил пробежаться. Сильно не рвусь вперед. Да, хочется показывать более высокие результаты, но всё делаю по возможности и по здоровью.