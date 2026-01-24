Ричмонд
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах

Шевченко выиграла гонку преследования на 4-м этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 38 минут 40,9 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла белоруска Анна Сола (отставание — 15,3 секунды; три промаха), тройку лидеров замкнула россиянка Анастасия Халили (+19,9; 5).

Позднее в субботу пройдет гонка преследования на 12,5 километров у мужчин.