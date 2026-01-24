Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 38 минут 40,9 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла белоруска Анна Сола (отставание — 15,3 секунды; три промаха), тройку лидеров замкнула россиянка Анастасия Халили (+19,9; 5).