Белорусский биатлонист Смольский выиграл пасьют на Кубке Содружества

Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Смольский на дистанции 12,5 км показал результат 37 минут 21,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Вторым стал россиянин Савелий Коновалов (+8,2; два промаха), который накануне выиграл спринт. Третьим стал еще один россиянин Карим Халили (+24,9; 0).
В женской гонке преследования на 10 км лучшей стала российская биатлонистка Наталия Шевченко (38,40,9; 3), опередившая белоруску Анну Солу (+15,3; 3) и россиянку Анастасию Халили (+19,9; 5).
Этап Кубка Содружества в Раубичах закончится 25 января смешанной эстафетой.
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.