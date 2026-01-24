Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Победившие в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону немцы Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд дисквалифицированы за нарушение правил безопасности при обращении с винтовкой, сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в соцсети X.
По информации СМИ, Фихтнер не держала руку в страховочном ремне винтовки, когда покидала коврик после первой стрельбы из положения лежа.
Итоговый результат немецкого дуэта составил 34 минуты 53,3 секунды с использованием четырех дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Победу в гонке одержали финишировавшие вторыми финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (отставание — 6,5 секунды; 0 штрафных кругов и 8 дополнительных патронов). Вторыми стали французы Жанна Ришар и Эмильен Клод (+17,8; 0+6), третьими — норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланд (+16,7; 0+8).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.