Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сборная Италии по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Итальянцы Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель преодолели дистанцию за 1 час 3 минуты 11,7 секунды, потратив десять дополнительных патронов и избежав штрафных кругов по итогам восьми огневых рубежей.
Второе место заняли французы Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Оскар Ломбардо и Кентен Фийон-Майе (отставание +24,7 секунды; 0 кругов + 7 дополнительных патронов), третьими стали чехи Джессика Йислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг и Михал Крчмарж (+57,2; 0+7).
Предолимпийский этап Кубка мира завершится в воскресенье масс-стартами.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.