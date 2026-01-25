Бажин: «Бьорндален — абсолютная легенда. Для меня Уле‑Эйнар — это вообще образец отношения к делу»

«Бьорндален — это абсолютная легенда. Даже я рос на его биатлоне, смотрел выступления и восхищался, что так можно. В том году зимой мы катались здесь же, в Раубичах, на тренировке, и в один из дней Уле‑Эйнар приехал на стадион с Дашей Домрачевой. Я впервые его вживую увидел. Для меня было огромным впечатлением просто подойти, поздороваться с ним. Все‑таки человек такую невероятную историю в спорте сделал! Чего стоит только победа в спринте на Играх в Сочи в 2014‑м в 40 лет!



Для меня Уле‑Эйнар — это вообще образец отношения к делу. Знаю, как он тщательно подводился к гонкам, как бережно относился к себе в плане здоровья — вплоть до абсолютной, стерильной чистоты в гостиничном номере. Думаю, что тот же Фуркад во многом вырос на его примере», — сказал Бажин в интервью RT.