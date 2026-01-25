Ричмонд
Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Перро выиграл гонку с общего старта на этапе Кубка мира.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Француз прошел без промахов четыре огневых рубежа и преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 59,6 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (отставание — 9 секунд; один промах), тройку замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес (+16,2 секунды; без промахов).

Этап в Нове-Место, являющийся предолимпийским, завершится позже в воскресенье женским масс-стартом.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.