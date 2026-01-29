Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»

«Олимпийское золото — моя главная цель, как в личном турнире, так и в команде. Я думаю, что это достижимо. Возможно, это несколько безрассудный взгляд, но я говорю себе: “А почему бы и нет?” Если можно выиграть одну гонку — то почему не шесть? Правда, есть и другие спортсмены, которые смотрят на вещи точно так же, как и я. Так что нас будет много в борьбе за золото.
По сути, Олимпиада — это тот же Кубок мира, просто с другой атмосферой. Но на стартовой линии те же самые спортсмены. С того момента, как ты понимаешь, что можешь выиграть этап Кубка мира — ты можешь выиграть и Олимпийские игры. Очевидно, что это возможно. Я мечтаю об этом, посмотрим, что у меня получится", — сказал Перро.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
