Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, которая должна была выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает La Repubblica.
Проба, взятая во внесоревновательный период, выявила в организме Пасслер запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.