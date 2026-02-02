Ричмонд
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу

Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную допинг-пробу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, которая должна была выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает La Repubblica.

Проба, взятая во внесоревновательный период, выявила в организме Пасслер запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов.

Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.