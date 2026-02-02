Первый допинговый скандал на ОИ. Итальянская биатлонистка попалась на веществе, за которое в 2017 году наказали Сару Эррани

«Этот летрозол есть в составе лекарства “Фемара”, которое моя мама использует ежедневно с 2012 года после перенесенной операции по удалению рака груди. То есть лекарство находилось в том доме, где я живу.



Это вещество может быть очень опасным для здоровой женщины, с очень неприятными побочными действиями. Кроме того, в нем не замечено никаких эффектов, которые могли бы помочь профессиональной спортсменке.



Вместе с моей семьей мы попытались понять, как препарат попал в мой организм. Я на сто процентов уверена, что приняла его по ошибке. Единственной правдоподобной версией была та, что препарат попал в еду в процессе готовки», — объясняла тогда Сара.