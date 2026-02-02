Первый допинговый скандал на ОИ. Итальянская биатлонистка попалась на веществе, за которое в 2017 году наказали Сару Эррани

Первый допинговый скандал на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо случился еще до церемонии открытия. Запрещенное вещество обнаружили в пробе итальянской биатлонистки Ребекки Паслер.
Положительная проба Паслер
Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в организме 24-летней спортсменки нашли летрозол. Этот противоопухолевый препарат, используемый для лечения рака молочной железы, включен в запрещенный список ВАДА как гормональный и метаболический модулятор. Проба была взята во внесоревновательный период.
Интересно, что употребление летрозола без дополнительных веществ практически не имеет смысла — он оказывает минимальное влияние на показатели. Но биатлонистку это не спасло: после огласки положительного теста ее имя немедленно удалили из списка олимпийской сборной Италии на официальном сайте федерации.
Ребекка — внучка известного биатлониста Йоханна Паслера, двукратного олимпийского призера и чемпиона мира. Несмотря на наследственность и успехи на юниорском уровне, она еще не входила в топ-10 на этапах Кубка мира среди взрослых.
Вещество с историей
Это не первый случай, когда летрозол становится причиной скандала в итальянском спорте. В 2017 году из-за этого же вещества была дисквалифицирована знаменитая теннисистка Сара Эррани. Но правосудие оказалось лояльным — 30-летняя спортсменка была отстранена всего на 2 месяца, так как суд принял ее версию о непреднамеренном употреблении.
По словам Эррани, вещество попало в ее организм через еду.
«Этот летрозол есть в составе лекарства “Фемара”, которое моя мама использует ежедневно с 2012 года после перенесенной операции по удалению рака груди. То есть лекарство находилось в том доме, где я живу.
Это вещество может быть очень опасным для здоровой женщины, с очень неприятными побочными действиями. Кроме того, в нем не замечено никаких эффектов, которые могли бы помочь профессиональной спортсменке.
Вместе с моей семьей мы попытались понять, как препарат попал в мой организм. Я на сто процентов уверена, что приняла его по ошибке. Единственной правдоподобной версией была та, что препарат попал в еду в процессе готовки», — объясняла тогда Сара.
Летрозол также фигурировал в деле американского бойца ММА Джона Джонса, у которого его обнаружили вместе с кломифеном в 2016 году. Спортсмен утверждал, что вещества попали в организм через пищевые добавки, и получил годичную дисквалификацию.
Теперь объяснения предстоит найти Паслер. Если у нее не было терапевтического исключения, ключевым вопросом станет причина, по которой летрозол оказался в ее организме. Итальянке грозит серьезное наказание: для сравнения — гребец Николо Морнати, не сумевший доказать случайность попадания схожего вещества, получил четыре года дисквалификации.
По словам итальянских СМИ, Ребекка может обратиться в выездную панель CAS, которая работает на Олимпиаде, но вряд ли станет это делать. В случае отрицательного решения девушка лишится возможности подать полноценный иск в CAS, а это может стоить не только Игр, но и нескольких лет карьеры.
Автор: Егор Сергеев