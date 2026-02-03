Васильев прокомментировал ситуацию с допингом биатлонистки из Италии

«Допинг — это проблема всего мира благодаря Томасу Баху, который полностью отпустил контроль за WADA. WADA утвердило терапевтические исключения, а это значит, что можно употреблять любой допинг за мнимыми болезнями. Это мошенничество чистой воды. Посмотрите, что вытворяют норвежские лыжники. Лыжи уже невозможно смотреть! На любой гонке первые семь или даже девять мест занимают норвежцы. Как такое возможно? Они практически уничтожили лыжный спорт. И уже добралась до биатлона. С этим злом необходимо бороться», — добавил он.