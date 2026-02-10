Ричмонд
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах

Норвежский биатлонист Ботн дебютировал на ОИ победой в индивидуальной гонке.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии.

Он преодолел дистанцию 20 км за 51 минуту 31,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро (отставание — 14,8 секунды; 1 промах), третий результат показал норвежец Стурла Легрейд (+48,3; 1).

Ботну 26 лет. Он провел первую гонку в карьере на Олимпийских играх.

Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.