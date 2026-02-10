Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах

Он преодолел дистанцию 20 км за 51 минуту 31,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро (отставание — 14,8 секунды; 1 промах), третий результат показал норвежец Стурла Легрейд (+48,3; 1).