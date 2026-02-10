Биатлонист Ботн посвятил победу на Играх погибшему партнеру по сборной

«Весь последний круг я только об этом и думал. Я начал размышлять о целом годе, о том, как мы тренировались вместе каждый день. Это были совершенно четкие цели для нас обоих. Я чувствовал, что бегу последний круг с ним. Так что надеюсь, что он сегодня смотрел гонку», — рассказал Ботн.