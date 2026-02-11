Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке

Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной биатлонной гонке на Олимпийских играх в Италии. После церемонии награждения норвежец в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом.
«Это стало большой неожиданностью. Это был неправильный поступок, мы видели там раскаивающегося парня. И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие. У Стурлы чувства находятся на поверхности. Он не может их скрыть. Думаю, это просто прорвалось, не знаю, планировал ли он это заранее. Не знаю, как он сам оценит такое поведение впоследствии», — заявил Бё в студии NRK.
Легрейд также заявил, что девушка, которой он изменил, является любовью всей его жизни, и добавил, что для него в прошедшую неделю спорт отошел на второй план.
«Я никогда раньше не видела такого интервью. Это совершенно, совершенно неподходящие время и место для такого признания. Я согласна с Йоханнесом», — добавила Йохауг.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.