Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бе и Йохауг раскритиковали Легрейда за заявление об измене девушке

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежские олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника Стурлу Легрейда за неуместное заявление об измене своей девушке.

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной биатлонной гонке на Олимпийских играх в Италии. После церемонии награждения норвежец в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом.

«Это стало большой неожиданностью. Это был неправильный поступок, мы видели там раскаивающегося парня. И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие. У Стурлы чувства находятся на поверхности. Он не может их скрыть. Думаю, это просто прорвалось, не знаю, планировал ли он это заранее. Не знаю, как он сам оценит такое поведение впоследствии», — заявил Бё в студии NRK.

Легрейд также заявил, что девушка, которой он изменил, является любовью всей его жизни, и добавил, что для него в прошедшую неделю спорт отошел на второй план.

«Я никогда раньше не видела такого интервью. Это совершенно, совершенно неподходящие время и место для такого признания. Я согласна с Йоханнесом», — добавила Йохауг.

Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.