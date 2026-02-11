Карим Халили выиграл спринт на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи

Он преодолел дистанцию 10 км без промахов с результатом 24 минуты 30 секунд.
Второе место занял россиянин Кирилл Бажин, отставший от лидера на 13,4 секунды. Третьим стал еще один россиянин — Роман Сурнев (+23,3).
11 февраля также пройдет женский спринт на Кубке Содружества. Начало — в 13.30 по московскому времени.
Кубок Содружества. 5-й этап. Сочи. Спринт. Мужчины
- Карим Халили (Россия) — 24.30,0 (0 промахов)
- Кирилл Бажин (Россия) — +13,4 (0)
- Роман Сурнев (Россия) — +23,3 (0)
- Антон Бабиков (Россия) — +33,8 (0)
- Савелий Коновалов (Россия) — +35,2 (1)
- Максим Цветков (Россия) — +39,6 (0)