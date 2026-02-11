Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карим Халили выиграл спринт на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию 10 км без промахов с результатом 24 минуты 30 секунд.

Второе место занял россиянин Кирилл Бажин, отставший от лидера на 13,4 секунды. Третьим стал еще один россиянин — Роман Сурнев (+23,3).

11 февраля также пройдет женский спринт на Кубке Содружества. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Кубок Содружества. 5-й этап. Сочи. Спринт. Мужчины

  1. Карим Халили (Россия) — 24.30,0 (0 промахов)
  2. Кирилл Бажин (Россия) — +13,4 (0)
  3. Роман Сурнев (Россия) — +23,3 (0)
  4. Антон Бабиков (Россия) — +33,8 (0)
  5. Савелий Коновалов (Россия) — +35,2 (1)
  6. Максим Цветков (Россия) — +39,6 (0)